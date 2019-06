Dít gaf prins Harry aan Meghan op hun éénjarig huwelijksjubileum

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de hele wereld aan de buis gekluisterd zat om het sprookjeshuwelijk van Meghan Markle en prins Harry te bewonderen. Op 18 mei was het koninklijke koppel 1 jaar getrouwd. En dat liet Harry niet zomaar voorbij gaan.

Prins Harry en Meghan Markle zijn inmiddels – zoals je vást niet ontgaan is – trotse ouders van hun eerste kindje: de royal baby Archie Mountbatten-Windsor. Hij werd geboren op 6 mei 2019.

Cadeau van prins Harry

Ter ere van het éénjarig huwelijk met zijn Meghan heeft prins Harry een sieraad voor haar gekocht. Het is niet zomaar een sieraad maar een prachtige ring, die bekendstaat als een zogenoemde ‘eternity ring’. De ring prijkt om dezelfde vinger als Meghans trouwring en verlovingsring en past er prachtig bij.

De ring

Zondag was het eerst publiekelijke optreden van Meghan Markle sinds de geboorte van baby Archie. Ze onderbrak haar zwangerschapsverlof tijdelijk ter ere van de verjaardag van koningin Elizabeth. In een koets maakte ze haar opwachting met prins Harry, waar we ook een eerste blik op haar huwelijkscadeau konden werpen.

Meghan is wearing a third ring on her ring finger – a delicate pave-set band – alongside her engagement and wedding rings. pic.twitter.com/I9I4tvnF8t — Meghans Mirror (@MeghansMirror) 8 juni 2019

Bron: ELLE. Beeld: ANP