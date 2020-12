Prins Harry in diepe rouw na verlies van dierbaar persoon

Voor prins Harry zal het extra moeilijk zijn dat hij op dit moment in Amerika en niet in Groot-Brittannië is. Zijn peettante Celia Vestey (71) is namelijk overleden, zo blijkt uit een overlijdensadvertentie in de ‘Daily Telegraph’.

Het nieuws van haar overlijden zal ook hard aankomen bij koningin Elizabeth, die goed bevriend was met Celia.

Close met Britse royals

Dat Celia destijds werd gekozen als peettante is niet heel gek: ze was close met de ouders van prins Harry (prins Charles en wijlen prinses Diana) en dus ook koningin Elizabeth. Celia en Elizabeth kennen elkaar via de man van Celia, Samuel Vestey, die jarenlang voor het koningshuis heeft gewerkt. Celia en de koningin vonden elkaar in hun gezamenlijke liefde voor de paardensport en waren dan ook vaak samen te zien op evenementen.