Prins Harry plaatst eerste foto óóit op Instagram

Nu Prins Harry op reis is, wordt hij continue gefotografeerd door paparazzi. Maar de Duke of Sussex wil zijn koninklijke tour ook zélf vastleggen. En dus plaatste hij zijn eerste foto op Instagram.



Reisfoto

Prins Harry heeft geen eigen Instagramaccount, maar mag tijdens zijn reis foto’s plaatsen op het officiële account van Kensinton Royal. In de stories was een prachtige landschapsfoto te zien van het Abel Tasman National Park in Nieuw-Zeeland. Met als fotograaf: de Duke of Sussex.



Twitter

Op de social media accounts van Kensinton Royal worden al vaker privéfoto’s van Harry en Meghan geplaatst. Onlangs deelde Meghan nog een foto van haar Harry op Twitter.

Getting ready for tonight’s @InvictusSydney closing ceremony, where we will celebrate the #InvictusGames competitors, and their friends and families. The Duke and Duchess of Sussex will both speak at the ceremony this evening. #IG2018

📷 The Duchess of Sussex pic.twitter.com/XAck2r3wf4

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 oktober 2018