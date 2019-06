Prins Harry was jarenlang in de ban van déze bekende actrice

Voordat Meghan Markle met prins Harry trouwde, was ze actrice in de serie Suits. Nu blijkt dat haar man wel vaker op een Amerikaanse actrices is gevallen, want hij zou jarenlang een oogje hebben gehad op Jennifer Aniston.

De Sunday Mirror kopt dat de Britse prins een voorliefde zou hebben voor Amerikaanse actrices. Prins Harry zou volgens de Engelse website namelijk lichtelijk ‘geobsedeerd’ door Jennifer zijn geweest.

Jeugdliefde prins Harry

De Sunday Mirror komt aan deze informatie door een recent verschenen boek over het leven van Harry. In het boek staat dat hij op 16-jarige leeftijd helemaal in de ban was van de Friends-actrice. De aanleiding? De coverfoto van het mannenblad GQ uit 2009, waar Jennifer slechts in een stropdas gehuld op stond.

‘Princes material’

Nadat prins Harry het mobiele nummer van Jennifer achterhaald had, zou hij haar volgens het boek allerlei emoji’s hebben gestuurd. De actrice is nooit op deze berichtjes ingegaan omdat ze een stuk ouder is dan Harry. Maar Harry zou zijn vrienden destijds hebben vertelt dat ze ‘princess material’ was.

