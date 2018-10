Prins Harry geeft jongetje dat ook zijn moeder is verloren heel lief advies

Op de laatste dag van de royal tour liet ook prins Harry zich weer eens van zijn beste kant zien. De prins sprak met een jongetje dat net als hij zijn moeder is verloren en gaf hem heel lief advies.

De 6-jarige Otia Nante stond samen met zijn oma langs de kant om een glimp van de prins en zijn vrouw op te vangen. Het jongetje was een van de gelukkige met wie Harry een praatje kwam maken. Hij gaf hem een brief en zijn oma legde uit dat zijn moeder overleden is toen hij nog geen jaar oud was. “Hij kijkt naar jou op omdat hij ook zijn moeder verloren is”, zei ze.

The touching moment Prince Harry comforts a young boy during the #RoyalTourNZ after his mother recently passed away. Diana would be so proud ❤️ https://t.co/74vImH9DO3 #RoyalTour pic.twitter.com/QzsvyvgRk7 — news.com.au (@newscomauHQ) 30 oktober 2018

Lief advies

Harry was duidelijk geraakt door het verhaal en ging het gesprek aan met het jongetje. Hij vroeg waar hij woont en had vervolgens een lief advies voor de jongen: “Het komt altijd goed in het leven, dat weet je toch? Ik ben inmiddels 34 jaar oud en het leven is fantastisch.” Wijzend naar Meghan vervolgde hij: “Ik heb een prachtige vrouw en we krijgen een baby. Ook in jouw leven komt het goed, maak je daar geen zorgen over.” Het jongetje wilde dit bijzondere moment graag vastleggen en ook Harry vond het voor deze keer een goed idee om een selfie te nemen:

Bron: Marieclaire.com. Beeld: Getty.