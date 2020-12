Oeps! Prins Harry werd aangezien voor kerstbomenverkoper

It’s beginning to look a lot like Christmas in het huis van prins Harry en Meghan Markle. Het stel werd onlangs gespot tijdens het kerstboom-shoppen. En daar maakte een bezoeker een klein foutje.

Dit weekend gingen prins Harry en Meghan Markle op zoek naar een kerstboom. Bij een verkooppunt waren zij op zoek naar het mooiste exemplaar voor hun huis in California, toen prins Harry werd herkend. Of, eigenlijk níet werd herkend.

Kerstbomenverkoper

Een kerstbomenverkoper deelde het grappige incident op Twitter. “Meghan en prins Harry kwamen naar mijn werk vandaag en we hebben hun een kerstboom verkocht”, begint de medewerker op Twitter. “Er was één ander gezin aanwezig en hun enthousiaste zoontje rende tussen de kerstbomen door naar Harry toe.” Daar had het ventje een vraag voor de Britse prins en hij vroeg of Harry ook een medewerker van de kerstbomenverkoop was. “Hij had geen idee tegen wie hij het had”, laat de medewerker op Twitter weten.