Zó vroeg prins Harry Meghan begin deze maand ten huwelijk

Je kunt het vandaag niet gemist hebben: prins Harry en Meghan Markle zijn verloofd. Vanavond gaf het stel hun eerste interview op de Britse televisie en vertelde daarin hoe het aanzoek eruit zag.

In het interview zijn de twee heel openhartig over hun relatie. Zo zouden ze elkaar hebben leren kennen via een blind date georganiseerd door een gezamenlijke vriend. Harry vertelde dat hij Meghan eerder deze maand ten huwelijk heeft gevraagd op een ‘gewone, standaard avond’ thuis op Kensington Palace terwijl ze kip aan het maken waren. “Het was een fantastische verrassing. Het was zo lief, zo natuurlijk en zo romantisch”, vertelt Meghan. Meghan hoefde niet lang na te denken over haar antwoord: “Ze liet me niet eens uitpraten, maar zei ‘mag ik al ja zeggen?’ terwijl ik de ring nog in mijn handen had”, zegt Harry. “Het was een fantastisch moment. Wij alleen met z’n tweeën”, voegt Meghan toe.

Diana

De verlovingsring is ontworpen door Harry zelf met daarin een steen uit Botswana en 2 diamanten uit de collectie van Diana. Op de vraag hoe zijn moeder zijn verloving met Meghan zou vinden, zegt Harry: “Ze zouden het zo goed met elkaar hebben kunnen vinden, ze zouden beste vriendinnen zijn.” Daar voegt Harry nog aan toe dat hij zijn moeder wel mist op speciale dagen als deze, maar dat ze onder andere door de ring er toch altijd bij is.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Brunopress.