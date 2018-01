'Prins Harry en Meghan willen graag een gezin starten'

Prins Harry en Meghan zijn klaar voor volgende stappen: een gezin starten met elkaar. Bronnen dichtbij de twee hebben dit verteld aan de media.

Maar haast is er niet, ook al is er duidelijk een kinderwens. “Er is geen enkele druk”, aldus intimi. “Zij hebben eerst nog grote plannen die zij als stel willen verwezenlijken, voordat zij aan kinderen willen beginnen. In de toekomst zouden ze graag een gezin willen, maar dat hoeft nu nog niet meteen.”

Na de bruiloft

Eerder zei de 33-jarige prins dat hij ‘verwacht dat ze in de nabije toekomst wel beginnen met kinderen’. Meghan is nu 36 jaar. Het stel trouwt op 19 mei dit jaar, dus wie weet is het na die datum al gauw raak.

Bron: Vorsten / US Weekly. Beeld: ANP