Waarom prins Harry en Meghan Markle wél elkaars hand mogen vasthouden

Vorige week werden prins Harry en zijn vriendin Meghan Markle voor het eerst samen in het openbaar gespot. En niet zomaar gespot, de twee liepen hand in hand! Dat zien we de Britse royals normaal gesproken nooit doen en dat heeft een reden.

Waar Harry en Meghan elkaar zelfs een klein kusje gaven, zien we William en Kate eigenlijk nooit hand in hand. Volgens het protocol zijn William en Kate op publieke evenementen namelijk officieel aan het werk, en dan doe je zoiets niet.

Troonopvolger

William is na zijn vader de troonopvolger en representeert tijdens officiële bezoeken dan ook de koningin. Bij Harry is dat niet het geval. Omdat hij pas de 6e in lijn is voor de troon (en de kans dus heel klein is dat hij ooit koning wordt) is hij op veel evenementen niet echt aan het werk. Hij mag dus wel gewoon knuffelen met zijn vriendin.

Uitzonderingen

Mochten Kate en William een keer (buiten hun werk om) naar een concert gaan, dan zouden de regels dus anders zijn en kan er misschien wel een kusje af. Maar omdat ze zo in de schijnwerpers staan, blijven ze waarschijnlijk toch liever thuis.



Bron: Elle.nl. Beeld: Getty.