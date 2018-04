Hiér kun je het huwelijk van prins Harry en Meghan live volgen

Tenzij je onder een steen hebt geleefd, zal het je niet zijn ontgaan dat zaterdag 19 mei een belangrijke dag is voor de Britse monarchie. Dan stappen prins Harry en zijn Meghan eindelijk in het huwelijksbootje.

Tijd voor Britse vlaggetjes, scones, sandwiches en Wedgewood-servies: de NOS zendt het huwelijk tussen prins Harry en Meghan op 19 mei de hele dag live uit. In de studio volgt Amber Brantsen samen met correspondent Tim de Wit en Hieke Jippes de feestelijke gebeurtenissen in Londen. Als je geen tijd hebt om de ceremonie thuis op de buis te aanschouwen, kun je ook de livestream van NOS aanzetten via de site of app. Op de radio doen Winfried Baijens, Vanessa Lamsvelt en Jort Kelder verslag van het feestje.

Beperkte gastenlijst

Harry en Meghan trouwen in de kapel van Windsor Castle. Omdat er maximaal 800 plekken zijn in deze kapel, blijft de gastenlijst beperkt. Politieke kopstukken, waaronder premier Theresa May, zijn er om die reden niet bij.

Geen moment missen? Zorg er dan voor dat je op 19 mei om 12.15 uur klaar zit en afstemt op NPO 1. Jolly good!

Bron: NOS. Beeld: ANP.