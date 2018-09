Prins Harry en Meghan Markle zijn groot fan van déze realityshow

De Britse royals laten over het algemeen maar weinig los over hun privéleven. Toch maakte prins Harry onlangs een uitzondering: hij liet namelijk doorschemeren dat hij en Meghan fan zijn van een wel heel bekende realityshow.

De twee zouden trouwe kijkers zijn van The Voice Kids.

Bijzondere ontmoeting

Donel Mangena, een finalist van The Voice Kids UK, vertelde tijdens een bezoek aan de Britse talkshow Lorraine dat hij het koppel had ontmoet tijdens de 92e verjaardag van de koningin eerder dit jaar.

Knuffel

“Harry en Meghan liepen naar binnen en ik verwachtte een handdruk”, legde de 16-jarige uit. “Maar Meghan schreeuwde mijn naam en rende naar me toe om me te knuffelen.’’ Ook zou Harry nog even in zijn oor hebben gefluisterd: “Al mijn geld heb ik op jou gezet.’’

Bron: Elle. Beeld: Getty