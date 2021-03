Prins Harry (36) en Meghan Markle (39) hebben tijdens de ‘geheime bruiloft’ waar ze over spraken in het interview met Oprah eigenlijk alleen hun geloften aan elkaar voorgedragen. Van een officieel ja-woord was op dat moment, zo blijkt nu, tóch geen sprake.

Meghan Markle vertelde haar vriendin Oprah in het beruchte interview dat zij en prins Harry drie dagen voor de grote koninklijke bruiloft al waren getrouwd in hun achtertuin, in bijzijn van Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury. Die uitspraak werd door de Britse pers in twijfel getrokken omdat op de officiële documenten ook 19 mei 2019 als trouwdatum staat. Dat blijkt terecht, want volgens Hello Magazine heeft een ambtenaar bevestigd dat de twee inderdaad niet eerder zijn getrouwd. Ook iemand dichtbij het stel bevestigt dat.

Advertentie

Bruiloft Harry & Meghan

“Dankzij de speciale vergunning die wij hebben opgesteld, konden Harry & Meghan trouwen in St George’s Chapel in Windsor Castle. Wat daar gebeurde op 19 mei 2018, en wat door miljoenen mensen over de hele wereld werd gezien, was ‘gewoon’ de officiële bruiloft zoals erkend door de Church of England en de wet”, vertelt de ambtenaar. “Ik verwacht dat ze een paar dagen eerder alleen hun zelfgeschreven geloften al uit hebben gewisseld in het bijzijn van de aartsbisschop, of tijdens een repetitie.”

BEKIJK OOK: Dít detail van Meghans bruidsoutfit heeft prins Harry uitgekozen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty Images.