Prins Harry en Meghan gaan podcasts maken (en je kunt nu al dít fragment beluisteren!)

The word is out. Na maandenlange speculatie bevestigen prins Harry en Meghan Markle dat ze voor meedere jaren hebben getekend bij muziekgigant Spotify. Het stel gaat verschillende podcasts maken met een “moedgevend en inspirerend” karakter.

Maar eerst, voor wie nog géén podcast luistert, vertellen we eerst even wat het precies is. Het woord is een combinatie van pod (van de iPod) en broadcast. Een podcast is een reeks audio-afleveringen dat over verschillende onderwerpen kan gaan en vaak een gesprek tussen mensen is of een monoloog. Er zijn rubrieken, seizoenen en afleveringen, maar dan enkel met geluid, en kun je luisteren waar je maar wil.

Voorproefje

Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een podcast van te vinden. Naar verwachting gaat die van de Hertog en Hertogin van Sussex in 2021 in première. Ze zullen zowel de presentatie als de productie op zich nemen onder het nieuw gevormde Archewell Audio productiebedrijf. Dat meldt de streamingdienst dinsdag.

Om hun fans (lees: wij) alvast een voorproefje te geven, verschijnt er in december 2020 een special rondom de feestdagen. Ze zullen in deze aflevering verhalen over moed en meelevendheid brengen, in samenwerking met bekende gasten. Hier kun je alvast de trailer daarvan luisteren. Yes!

Reactie Harry en Meghan