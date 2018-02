Paniek in Brits koningshuis na poederbrief aan prins Harry en Meghan Markle

Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle zijn flink opgeschrikt door een poederbrief. Gelukkig grepen autoriteiten op tijd in en is de post niet bij het stel terechtgekomen.

Het had namelijk fout af kunnen lopen.

Wit poeder

De envelop werd bezorgd bij St. James Palace in hartje Londen. Hier vinden officiële recepties, huwelijken en doopplechtigheden plaats. Uiteraard wordt de post voor het bij de royals komt al geopend, om veiligheidsredenen. Bij het openen van de envelop werd wit poeder geconstateerd. Toen sloeg het personeel direct alarm.

Antrax

Dat witte poeder kan namelijk antrax zijn, een stof die je bij het inademen ervan flink ziek kan maken en zelfs dodelijk kan zijn. Experts onderzochten het spul direct. Het witte poeder bleek ongevaarlijk.

Racistische brief

Naast het poeder, gaan de geruchten dat er ook nog een briefje in een andere envelop geleverd was, met een racistische uitlating over Meghan. De royal in spe heeft namelijk Afro-Amerikaanse roots.

Ondervragingen

Details zijn verder nog niet bekend: de politie onderzoekt nog van wie de post vandaan komt en of de racistische brief en de poeder van dezelfde afzender zijn. Tot nu toe hebben er nog geen arrestaties plaatsgevonden. Wel worden er mensen ondervraagd. Harry en Meghan zijn naar verluidt op de hoogte gebracht van de nare post.

Bron: The Guardian. Beeld: Getty