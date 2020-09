Prins Harry en Meghan Markle ontkennen deelname aan realityshow

Maandag ontstond er veel ophef nadat de Britse krant The Sun bekendmaakte dat prins Harry en zijn vrouw Meghan zouden hebben getekend voor een eigen realityshow om hun echte leven te laten zien. Dat blijkt toch wat anders in elkaar te steken.

Volgens de Britse krant zouden de twee met de realityserie een kijkje in hun leven en hun liefdadigheidswerk willen geven om zichzelf in een positiever daglicht te stellen. De reacties waren niet mild: want het stel vertrok uit de Britse monarchie omdat ze meer privacy wilden en vervolgens geven ze die privacy weer op voor een eigen show op Netflix?

Reactie van prins Harry en Meghan

Via een woordvoerder heeft het stel laten weten dat dit inderdaad niet het geval is. De twee doen niet mee aan een realityshow. Netflix wilde niet reageren op de berichten over de realityshow, maar liet wel weten dat prins Harry en Meghan bezig zijn met een natuurdocumentaireserie en een animatieserie over inspirerende vrouwen.

Bron: Nu.nl. Beeld: Brunopress