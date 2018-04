Astrologen spreken: passen prins Harry en Meghan wel bij elkaar op basis van hun sterrenbeeld?

Over een week of 6 is het dan eindelijk zover: de grote dag van prins Harry en Meghan Markle. De taart, de bloemen; er zijn al flink wat details naar buiten gebracht. Maar de grote vraag is natuurlijk: passen Harry en Meghan eigenlijk wel bij elkaar?

Astrologen besloten eens in deze vraag te duiken om het antwoord der antwoorden te kunnen geven: is dit het begin van een lang en gelukkig huwelijk? Wat denk je? Op basis van hun sterrenbeelden lijkt het erop dat Meghan en Harry uitstekend bij elkaar passen. Prins Harry is een Maagd en Meghan is een Leeuw en die twee sterrenbeelden passen goed bij elkaar.

Goede match

Doordat hun sterrenbeelden na elkaar komen, is het volgens de astrologen geen goede en geen slechte match, maar pakt het vaak wel goed uit. Ook zou het stel de stress die bij het leven van een royal kunt kijken, goed aankunnen. Meghan is een Leeuw dus dat betekent dat ze een natuurlijke leider is, heel sociaal en emotioneel intelligent. Beide sterrenbeelden wijzen op zorgzame mensen die altijd anderen willen helpen en dat maakt ze een goed team.

Gezin

De astrologen hebben ook wat te zeggen over de trouwdatum van stel: 19 mei. Een paar dagen voor die datum vinden er wisselingen in de sterren plaats die erop wijzen dat Meghan en Harry de komende zeven jaar creatieve oplossingen zullen brengen voor problemen in de wereld. Ook voorspellen ze ook al het moment waarop de media gaat speculeren over een gezin: aan het einde van 2019 zal er wat verwarring ontstaan rondom een kindje.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Getty.