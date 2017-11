Hiér gaan prins Harry en Meghan wonen nadat ze getrouwd zijn

Er zijn nog niet veel details bekend over de bruiloft van prins Harry en Meghan, maar er komen wel steeds meer details over de verloving naar buiten.

Zo werd vandaag ook bekend waar het stel na de bruiloft gaat wonen. In de lente van 2018 zullen de twee in een verblijf op het landgoed van Kensington Palace gaan wonen. De schattige Notthingham Cottage wordt het nieuwe huis van Harry en Meghan.

Knus optrekje

Het huis ligt naast het huis van prins William en Kate. Het is geen huis met tientallen slaapkamers, maar een knus optrekje met 2 slaapkamers, een woonkamer, keuken en een mooie tuin waar Harry al een hangmat installeerde. Harry trok in 2013 in het huis en zal hier volgend jaar dus met Meghan gaan wonen. Ook William en Kate hebben in dit appartement gewoond.

Harry and Meghan will live in Nottingham Cottage – just a stone’s throw away from Kate and Wills https://t.co/dGOaiAZiAz — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 27 november 2017

For those wondering, #MeghanMarkle and Prince Harry will live in Nottingham Cottage on the grounds of Kensington Palace. Neighbours to William, Kate & family! pic.twitter.com/7RkC3bWtn8 — Meghans Mirror (@MeghansMirror) 27 november 2017

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.