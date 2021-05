Door mentale problemen zocht Prins Harry troost in drank en drugs

In een openhartig interview met Oprah Winfrey vertelt prins Harry over zijn mentale gezondheidsproblemen. Zo doet hij uit de doeken dat hij in die tijd troost zocht in drank en drugs.

Na het grote Oprah-interview, waarin hij samen met zijn vrouw Meghan Markle sprak over het terugtreden als senior royals, heeft de prins opnieuw een openhartig interview gegeven. In de documentaireserie The me you can’t see onthult de prins dat hij heftige mentale gezondheidsproblemen had en zich daardoor soms vergreep aan drank en drugs.

Paniekaanvallen

“Ik was bereid om drugs te gebruiken, ik was bereid om dingen te doen waardoor ik minder zou voelen”, vertelt hij. “Ik dronk waarschijnlijk de hoeveelheid voor een week op vrijdag- of zaterdagavond. Ik dronk niet omdat ik ervan genoot, maar omdat ik iets probeerde te maskeren.”