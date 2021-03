Prins Harry sleept bijzondere klus in de wacht na exit Britse koningshuis

Demissionair minister Kajsa Ollongren haalt zich de woede van menig Nederlander op de hals. De politica is momenteel trending op Twitter omdat ze, zonder de uitslag van haar coronatest af te wachten, toch in het Tweede Kamergebouw verscheen. Het gebouw verliet ze direct toen de uitslag van haar test positief bleek.

Als één van de verkenners is het de taak van Ollongren om gesprekken te voeren met leiders van de politieke partijen die een plekje in de Tweede Kamer hebben bemachtigd. Samen met Annemarie Jorritsma brengt ze in kaart welke mogelijkheden er zijn voor het nieuwe kabinet. Die gesprekken zijn voor nu geannuleerd.

(Positief) geteste Ollongren toch aan het werk

Na bijna vijftig persconferenties zou je verwachten dat de huidige coronaregels niet alleen duidelijk zijn voor de gewone Nederlander, maar ook voor de politici die dagelijks aan het werk zijn in Den Haag. Ollongren leek de volgende boodschap van de Rijksoverheid even te zijn vergeten: “Blijf thuis vanaf het moment dat u klachten heeft en tot u de uitslag weet. U mag niet naar het werk, school, of de winkel. U en uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen.” Maar er blijkt dus een regel te zijn dat als je voldoende afstand hebt gehouden, je niet in quarantaine hoeft. Een ‘niet-nauw contact’, wordt dit genoemd.