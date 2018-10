Prins Harry staat vrijdag weer oog in oog met twee van zijn ex-geliefdes

Aanstaande vrijdag staat er weer een royal wedding op het programma. Prinses Eugenie en Jack Brooksbank stappen die dag in het huwelijksbootje. Prins Harry is uiteraard van de partij op deze bruiloft, maar ook twee van zijn exen zullen op deze grote dag aanwezig zijn.

Het bruidspaar heeft ruim 850 gasten uitgenodigd voor de bruiloft vrijdag. Eugenie is het nichtje van Harry, dus de twee hebben voor een groot deel dezelfde vriendenkring. Daarom kent Harry veel van de gasten ook persoonlijk. Hij kijkt dan ook uit naar de bruiloft, want dan ziet hij eindelijk zijn schoolvrienden weer een keer. Maar hij is misschien iets minder enthousiast over het vooruitzicht dat hij vrijdag ook twee ex-vriendinnen tegen het lijf zal lopen.

Reactie Meghan

Model en actrice Cressida Bonas is een van Eugenie’s beste vriendinnen, maar tevens ook de ex van Harry. Ook Chelsy Davy, de eerste liefde van Harry, hoort bij de vriendengroep en zal een gast zijn op de royal wedding. Volgens een bron van Vanity Fair spreekt Harry zijn exen niet meer, maar ze maken natuurlijk wel deel uit van zijn verleden. “Ik ben er zeker van dat hij beleefd tegen hen allebei zal zijn. Maar wat wel interessant is, is de reactie van Meghan.”

Bron: Vanity Fair. Beeld: ANP