Prins Harry openhartig over trauma na dood van Diana: ‘Ik ben al 3 jaar in therapie’

Prins Harry heeft een wel heel openhartige toespraak gehouden tijdens een bijeenkomst van de bank JP Morgan. De prins vertelde een groep ondernemers en beroemdheden dat hij al drie jaar in therapie is om het trauma van de dood van zijn moeder te verwerken.

Dat schrijven de New York Post en andere Amerikaanse media.

Eerste publieke optreden

Zowel Harry als Meghan Markle waren vrijdag aanwezig op een bijeenkomst in Miami van de bank JP Morgan. Het is zover bekend het eerste publieke optreden van het koppel sinds het bekendmaakte geen onderdeel meer te willen uitmaken van het koninklijk huis.

In therapie

Tijdens de bijeenkomst zou Harry bijzonder openhartig hebben gesproken over zijn mentale gesteldheid en over het feit dat hij al drie jaar in therapie is ‘om het trauma te verwerken van het verlies van zijn moeder.’ Ook zou hij hebben verteld hoe de gebeurtenissen rondom de dood van Diana hem als kind hebben getekend.

Beschermen van gezin

Harry had het zelfs nog even over de ‘Megxit’. “Hij zei dat het erg moeilijk was voor hem en Meghan, maar dat hij geen spijt heeft van de beslissing om een stap terug te doen als royals, omdat hij zijn gezin wil beschermen. Hij wil niet dat Meghan en hun zoon Archie hetzelfde doormaken als hij als kind,” zo vertelt een bron aan de krant.

Half miljoen dollar

Het koppel zou speciaal zijn ingevlogen om op de bijeenkomst te praten. De kans is groot dat de twee een flinke som geld hebben gekregen voor hun optreden. Volgens de New York Post is JP Morgan niet bepaald zuinig als het om dit soort evenementen gaat en zou het stel minstens een half miljoen dollar hebben gekregen.

Bron: The Independent. Beeld: Brunopress