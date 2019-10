Prins Harry heeft opnieuw Britse kranten aangeklaagd. Ze zouden Harry’s smartphone hebben gehackt en zo hebben persoonlijk voicemails onderschept.

De Britse kranten The Sun en Daily Mirror hebben passages uit de persoonlijke voicemails gepubliceerd.

Woest

Om welke voicemails van Harry het gaat is niet bekend, maar de aanklacht is inmiddels ingediend bij het hooggerechtshof. Blijkbaar wisten de uitgevers dat prins Harry woest was, maar ze dachten niet dat hij ze daadwerkelijk voor de rechter zou slepen. De kranten willen geen commentaar geven. Ze willen eerst advocaten naar de aanklacht laten kijken.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat de koninklijke familie slachtoffer is geworden van telefoonhacking. Eerder zijn ook andere bekende personen in Groot-Brittannië gehackt, waardoor persoonlijke telefoongesprekken en voicemails naar buiten werden gebracht.

Privébrief

Eerder deze week lieten prins Harry en Meghan weten juridische stappen te zetten tegen de Britse krant Mail on Sunday. Ze stapten naar de vanwege de publicatie van een privébrief van Meghan aan haar vader Thomas Markle. In een schriftelijke verklaring laat Harry weten dat hij vreest dat bij Meghan precies hetzelfde gebeurt als bij zijn moeder prinses Diana.

Prinses Diana

In 1997 verongelukte prinses Diana, toen zij en haar vriend Dodi Al-Fayed in de auto op de hielen werden gezeten door paparazzi. Prins Harry vreest het ergste en is bang dat de geschiedenis zich herhaalt. “Ik heb gezien wat er gebeurt als iemand waar ik zoveel van houd zo wordt gecommercialiseerd dat ze niet langer wordt behandeld of gezien als een echte persoon”, zegt Harry. Zijn vrouw is volgens hem slachtoffer geworden van een Britse roddelpers die campagnes tegen individuen opzet.

De hertog en hertogin van Sussex laten weten dat de juridische procedures persoonlijk gefinancierd worden en mochten ze de zaak winnen, ze de opbrengst schenken aan een anti-pesten liefdadigheid.

