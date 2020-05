'Niet Meghan, maar prins Harry zat achter plan Engeland te verlaten'

Toen prins Harry en Meghan aankondigden een stap terug te doen van het koningshuis én te emigreren naar de Verenigde Staten, werd al snel naar Meghan gewezen. Binnen de kortste keren werd gesproken van ‘Megxit’. Nu blijkt dat het juist Harry was die met het plan kwam.

Dat blijkt volgens ingewijden uit de biografie over het paar die binnenkort uitkomt.

Volgens ingewijden is het raar dat de vingers automatisch naar Meghan wezen. Het is geen groot geheim dat Harry zich nooit echt comfortabel voelde in zijn rol en alle media-aandacht die daarbij komt kijken. Toen de tabloids ook nog en masse op zijn vrouw duiken, werd dat gevoel er niet beter op. Maanden later blijkt dan ook dat de breuk met het koningshuis helemaal niet Meghans idee was, maar dat van haar man.