De verlovingsring die prins Harry aan Meghan gaf, bevatte al een diamant uit zijn moeders collectie. Nu heeft de leukste prins ooit zijn kersverse bruid nog een bijzonder cadeau gegeven: een ring met een knoeper van een aquamarijn, die toebehoorde aan prinses Diana.

Meghan werd gisteravond gespot met het blauwe juweel, toen bruid en bruidegom zich om hadden gekleed in hun avondtenue en glamourous als maar kon gezamenlijk in een snelle auto stapten. Bij aankomst op het Frogmore House, waar de feestelijkheden zich voortzetten samen met naaste familie en vrienden, zwaaide Meghan naar het publiek.

Het is een wonder dat ze überhaupt nog kon zwaaien als je de grootte ziet van het sieraad om haar ranke vingertjes. Kensington Palace bevestigde aan E! News dat het inderdaad om een ring gaat van Diana, die ze nog droeg in 1996 – een jaar voor haar overlijden.

Wat een bijzonder eerbetoon.

Bron: Het Nieuwsblad, Het laatste nieuws, E!News. Beeld: ANP