'Prins Harry doet er nu al alles aan om snel een gezin te stichten'

Prins Harry is gestopt met roken. De nummer één reden? Een baby krijgen met Meghan, zo snel mogelijk na de bruiloft.

Dit weet The New York Daily News. Naast stoppen met roken, zou de prins ook minder alcohol drinken en is ‘ie elke dag in de sportschool te vinden.

Prins Harry heeft eindelijk een bijzonder persoon in Meghans leven ontmoet. Libelle’s royaltyexpert Coks praat je in bovenstaande video bij.

Goed sperma

Alles op aandringen van Meghan, zo weet een insider. “Onder andere omdat roken de kwaliteit van sperma aantast. Het is geen geheim dat ze zo snel mogelijk een gezin willen stichten.”

Iedere dag sporten

Harry zou sinds de bekendmaking van hun verloving al bijna vijf kilo zijn afgevallen. Hij is weer fanatiek aan het sporten zijn geslagen om zijn militaire lichaam terug te krijgen. Daarom is hij volgens bronnen iedere dag rond zeven uur ’s ochtends tussen de gewichten te vinden.

Geen KFC meer

Meghan doet er volgens intimi ook alles aan om zo fit mogelijk te blijven. Ze jogt, doet aan yoga en eet gezond – mede dankzij een voedingstherapeut, die ze naar verluidt regelmatig bezoekt met haar koninklijke verloofde. Geen KFC en snoep meer (waar Harry volgens royaltykenners dól op is), maar hummus, groenten en smoothies in de koelkast.

Bron: Daily Mail. Beeld: Brunopress

