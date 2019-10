Prins Harry lijkt ruzie met z'n broer William te bevestigen

Prins Harry (35) en zijn broer prins William (37) hebben niet veel contact meer met elkaar. De Hertog van Sussex geeft toe dat ze ieder hun eigen weg zijn ingeslagen.

In een openhartig interview met de Britse zender ITV erkent prins Harry dat er diepe spanningen zijn geweest tussen hem en William.

Advertentie

Vanzelfsprekend

Het gesprek vond plaats in verband met de reis door Afrika van Harry en Meghan. Journalist Tom Bradby vraagt daarin wat er waar is van de geruchten dat er een ruzie gaande is tussen de broers. “Door de druk die komt kijken bij deze rol, bij deze baan en deze familie gebeuren er vanzelfsprekend dingen. Maar we zijn broers, en we zullen altijd broers blijven.”

Goede en slechte dagen

Toch geeft hij wel toe dat ze momenteel minder contact hebben. “We bevinden ons op dit moment zeker op verschillende paden. Maar ik zal er altijd voor hem zijn en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn. We zien elkaar niet zoveel als we vroeger deden, omdat we druk zijn. Ik hou erg veel van hem en de meeste van die verhalen zijn uit de lucht gegrepen. Maar als broers heb je goede dagen en slechte dagen.”

De docuspecial Harry & Meghan: hun Afrikaanse Reis wordt ook in Nederland uitgezonden en kun je op maandag 21 oktober om 21.30 uur bij RTL 4 zien.

Koning? Nee, dít wilde prins William vroeger worden:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP