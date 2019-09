Prins William is een drukbezet man. Dat hij geregeld tijd heeft om ’s avonds op de bank naar een serie te kijken had je dan ook vast niet zo snel verwacht. Toch blijkt de Britse royal groot fan te zijn van misdaadserie Killing Eve. Dit meldt RTL Boulevard.

De man van Meghan Markle zou alle afleveringen van de spannende Brits-Amerikaanse misdaadserie dan ook al gezien hebben.

Fan Prins Harry

Dat prins Harry een passie heeft voor film, kunst en cultuur wisten we echter al wel. De man van Meghan Markle is namelijk voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts. Begin september was hij aanwezig bij de opening van een tentoonstelling van de organisatie, waar hij liet doorschemeren groot fan te zijn van misdaadserie Killing Eve.

Onder de indruk

Killing Eve-producent Sally Woodward Gentle reageerde zondagavond tijdens de uitreiking van de Emmy Awards op het nieuws. “Ik begrijp dat hij alles heeft gezien. We hebben hem niet overhoord, maar hij zei wel dat hij onder de indruk was van het einde van het tweede seizoen, dus hij heeft meer dan een paar minuten gekeken”, aldus Sally.

