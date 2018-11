Waarom we zeker weten dat prins Harry een kaartje voor de Spice Girls wil scoren

Vandaag maakte de Spice Girls bekend dat ze weer op tournee gaan. Volgend jaar juni treden ze de hele maand op in Engeland. Wij weten zeker dat prins Harry een van avonden zéker in de zaal zal zitten.

Toen bekend werd dat Harry Meghan ten huwelijk had gevraagd, werd er veel gesproken over de mogelijke optredens tijdens de bruiloft. De Spice Girls werden toen genoemd, maar uiteindelijk heeft de groep niet opgetreden op de grote dag. Jammer, want Harry was als tiener erg onder de indruk van de dames.

Bijzondere ontmoeting

Hoe we dat weten? In 1996 ontmoette de toen 13-jarige Harry de Spice Girls en daar zijn foto’s van. Op de foto zie je dat Harry duidelijk genoot van de bijzondere ontmoeting. Lees: hij stond met rode wangetjes tussen de meiden. Grote kans dat hij erg uitkijkt naar de tour volgend jaar. Wie weet krijgt hij wel een uitnodiging.

Beeld: Getty.