Prins Harry spreekt voor het eerst in openbaar over stap terug in koningshuis

Prins Harry, of nu eigenlijk gewoon: ‘Harry’, heeft het voor het eerst in het openbaar gesproken over zijn besluit om een stap terug te doen van het koningshuis. Hij sprak openhartig in een speech tijdens een charity-diner.

“Voordat ik begin, wil ik zeggen dat ik me alleen maar kan voorstellen wat jullie de afgelopen weken hebben gehoord.” De 35-jarige prins verwijst naar zijn afstand van het koningshuis en zijn koninklijke titel. Een bijna 8 minuten tellende video staat op zijn en Meghans Instagramaccount.

“Ik wil dat jullie de waarheid van mij horen voor zover ik die kan delen. Niet als prins of hertog, maar als Harry. Dezelfde persoon die jullie 35 jaar lang zagen opgroeien. Maar nu met een helderder perspectief”, begint hij.

“Het Verenigd Koninkrijk is mijn thuis en de plek waar ik van houd. Dat zal nooit veranderen. Terwijl ik opgroeide, voelde ik me gesteund door velen van jullie. Ik zag hoe jullie mijn vrouw Meghan met open armen verwelkomden omdat jullie zagen hoe ik liefde vond en het geluk waar ik mijn hele leven al op hoopte. Eindelijk, Diana’s tweede zoon gaat trouwen. Hoera”, grapt Harry.

“Ik weet ook dat jullie me in al die jaren goed genoeg hebben leren kennen om erop te vertrouwen dat de vrouw met wie ik trouwde dezelfde waarden deelt als ik. Zij is de vrouw op wie ik verliefd werd. We doen allebei alles wat we kunnen om met onze vlag te zwaaien en onze rollen voor dit land met trots te dragen.”

‘Enorm verdrietig’

Hij vertelt ook hoe de twee graag het land wilde dienen toen ze trouwden in 2018. “Daarom vind ik het enorm verdrietig dat het zover is gekomen. We hebben hier maanden over gepraat na vele jaren van uitdagingen. Ik weet dat ik het niet altijd bij het juiste eind had, maar als het hierover gaat, is er geen andere optie.”

Stap vooruit

Harry legt uit hoe hoopte nog altijd de koningin, de common wealth en zijn militaire verplichtingen te vervullen, zij het zonder publiek geld. “Helaas bleek dat niet mogelijk. Dat heb ik geaccepteerd, wetende dat dit niet verandert wie ik ben en hoe toegewijd ik ben. Ik hoop dat jullie zo begrijpen dat ik een stap terug moest nemen van mijn familie en alles wat ik gekend heb, om een stap vooruit te kunnen in een hopelijk rustiger leven.”

Sprong in het diepe

“Ik blijf dezelfde man die zijn land dicht bij zijn hart draagt en zijn leven wijdt aan het steunen van goede doelen, charities en militaire verenigingen die zo belangrijk voor me zijn. We nemen een sprong in het diepe, dus ik wil jullie bedanken voor het geven van de moed voor deze volgende stap.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram/Sussexroyal/Globalnews.ca. Beeld: Brunopress