Prins Harry heeft niet door dat hij gefilmd wordt tijdens stiekeme actie

Je zou denken dat op de koninklijke evenementen waar prins Harry en Meghan regelmatig aanwezig zijn genoeg hapjes geserveerd worden, maar niets is minder waar.

Gisteren werd Harry namelijk betrapt toen hij ongezien een hapje mee probeerde te nemen.

Prins Harry en Meghan waren samen met de moeder van Meghan aanwezig bij de lancering van het boek waar Meghan aan mee heeft gewerkt. Alle opbrengsten van het boek gaan naar de slachtoffers van de Grenfelltoren in Londen, die in juni 2017 werd verwoest door een brand. Hiermee wil Meghan de slachtoffers financieel steunen.

Hard lachen

Gisteren werd het boek feestelijk gelanceerd en daar kon heerlijk eten natuurlijk niet bij ontbreken. Blijkbaar lustte Harry wel een snackje, want toen hij stiekem een hapje mee probeerde te nemen, werd hij gesnapt door een oplettende cameraploeg. Toen Harry zag dat hij gefilmd werd, moest hij daar gelukkig hard om lachen. En het hapje? Dat ging alsnog ‘stiekem’ mee naar huis.

Caught red-handed!

Hungry Prince Harry seems to be taking a snack home after attending the ‘Together’ cookbook launch with Meghan and her mother pic.twitter.com/Uta8EPB5R8

— ITV News (@itvnews) 20 september 2018