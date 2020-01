Prins Harry wil dat 'The crown' stopt voor het tijdperk 'Harry en Meghan'

Als prins Harry het voor het zeggen heeft, stopt de populaire Netflix-serie The crown voordat ze bij het huidige tijdperk aankomen. Volgens de Britse tabloids zou hij zich duidelijk hebben uitgesproken om er alles aan te doen om te voorkomen dat The crown in nieuwe seizoenen zijn huidige leven behandelt.

De ruzie tussen Meghan en haar vader en tussen de tabloids en Meghan met #megxit tot gevolg. En dan nog de ruzie tussen Harry en William, tussen Kate en Meghan en de vermeende affaire van prins William. Er zijn genoeg verhaallijnen om een seizoen mee te vullen.

Prins Harry

Tijdens een BBC-interview dat prins Harry in 2018 had met royalty-expert Angela Levin, vroeg hij haar of ze The crown keek. Haar antwoord was nee, waarop hij zei: “Ik ga ervoor zorgen dat het stopt before they get to me.” Maar volgens executive producer Suzanne Mackie van The crown hoeft hij zich geen zorgen te maken. “Ik betwijfel of we ooit tot bij de huidige gebeurtenissen zullen aankomen.”

The crown

The crown is een Netflix-serie over het Britse koningshuis. In de serie wordt het biografische verhaal verteld over de regeerperiode van koningin Elizabeth II. Het 1e seizoen ging live in november 2016. November 2019 kwam het 3e seizoen online. Zoals het nu lijkt komen er in totaal 6 seizoenen. Volgens anonieme bronnen heeft koningin Elizabeth samen met prins Edward in elk geval de eerste 2 seizoenen gezien. Het schijnt dat ze het een mooie serie vond, maar dat sommige scènes iets te gedramatiseerd waren. Over het 2e seizoen was ze minder tevreden, en dan met name over de scènes waarin prins Philip zijn zoon Charles flink aanpakt.

