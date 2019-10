Prins Harry slikt tranen weg tijdens speech over vaderschap

Prins Harry werd onlangs emotioneel tijdens een speech op een evenement voor een stichting die zich inzet voor ernstig zieke kinderen.

Tijdens zijn speech vertelt hij over zijn eigen vaderschap en op dat moment kon hij zijn tranen niet meer bedwingen.

Advertentie

Liefdadigheid

WellChild is een goed doel dat zich inzet voor zieke kinderen. Jaarlijks organiseert deze liefdadigheidsinstelling een prijzencerenomie. Prins Harry gaat al jaren naar dit evenement, maar dit is de eerste keer dat hij als vader een speech mag geven tijdens de WellChild Awards.

In verwachting

Wanneer hij vertelt over vorig jaar, toen hij het evenement bijwoonde met zijn vrouw Meghan Markle, buigt hij ineens zijn hoofd en slaakt hij een diepe zucht. “Toen mijn vrouw en ik hier waren wisten we dat we ons eerste kind verwachtten. Niemand anders wist het nog, maar wij wel. En ik weet nog… dat ik hard in Meghans hand kneep tijdens de uitreiking. We vroegen ons af hoe het zou zijn om zelf ouders te worden. En vooral, hoe het zou zijn om alles te doen om kind te helpen met uitdagingen of te beschermen wanneer het in de loop van tijd ziek zou worden.”

Troosten

De hertog van Sussex kan z’n tranen niet meer bedwingen. Presentatrice Gaby Roslin pakt Harry bij z’n arm en probeert hem te troosten. Hij vervolgt z’n speech, maar hij is nog steeds zichtbaar aangedaan. “En nu ik hier als ouder mag zijn en dit verhaal mag vertellen, raakt het me weer op een manier die ik nooit voor mogelijk had gehouden, tot ik zelf een kind had.”

Prins Harry en Meghan Markle werden in mei dit jaar ouders van zoontje Archie.

Prince Harry has emotional moment in WellChild Awards speech [tap to expand]https://t.co/UoCguOXmFS pic.twitter.com/SCqfm2whaC — BBC News (UK) (@BBCNews) October 16, 2019

Zó willen prins Harry en Meghan hun kind gaan opvoeden:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BBC. Beeld: ANP