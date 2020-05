Prins Harry steunt vrijwilligers op bijzondere virtuele wijze

Vanuit zijn tuin in Los Angeles belde de prins met de vrijwilligers van StreetGames, die zich nu inzetten voor families in Noord-Londen. De 3 vrijwilligers delen voedselpakketten uit aan mensen die het extra zwaar hebben in de coronacrisis, en dat waardeert prins Harry zeer. “Jullie begrijpen het belang van het buiten zijn, sporten en buitenactiviteiten. Niet alleen om fysiek fit te blijven, maar ook om mentaal fit te blijven”, aldus de prins. “Jullie doen geweldig werk. Heel erg bedankt voor wie jullie zijn en dat jullie zo aardig, vol medeleven en zorgzaam zijn voor anderen”, vervolgt de man van Meghan Markle.

Op het Twitteraccount van de organisatie wordt een videofragment van de bijzondere Zoom meeting gedeeld, wat je hieronder kunt bekijken.

“You’re doing such amazing work and thank you so much for being you”

This week the Duke of Sussex joined some of the incredible young volunteers from @SportattheHeart to hear about their work supporting their local communities through the #Covid19UK crisis #SportHelps pic.twitter.com/n5m5vYkr3o

— StreetGames (@StreetGames) May 29, 2020