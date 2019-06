Prins Louis (1) droeg zaterdag de outfit die prins Harry 33 jaar geleden droeg

De verjaardag van koningin Elizabeth werd zaterdag goed gevierd met een groot feest genaamd Trooping the Colour. Het evenement werd traditiegetrouw afgesloten met de balkonscène, waarbij Louis zijn debuut maakte als prins.

Niet alleen stal hij de harten van de toeschouwers, ook de outfit van zijn oom prins Harry 33 jaar geleden.

Debuten

Hij droeg namelijk exact dezelfde outfit tijdens Harry’s Trooping the Colour-debuut in 1986. Moeder Kate staat bekend om het hergebruiken van kleding uit het royalarchief voor haar eigen kinderen. Ook bij het Trooping the Colour-debuut van prins George in 2015 droeg hij een lichtblauw pakje waar zijn vader William óók 33 jaar geleden in verscheen tijdens zijn debuut.

Gele jurk

Het is ook opvallend dat Kate koos voor een gele jurk en hoed, net zoals prinses Anne dat deed in 1986 en Harry vasthield tijdens het fotomoment. Hoe dan ook, het is Kate erg goed gelukt om het plaatje uit ’86 van Harry en Anne na te bootsen.

Bron: New.com.au.