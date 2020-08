William en Kate trakteren op hagelnieuw kiekje van prins Louis

Fans van het Britse koningshuis kunnen hun geluk niet op. Prins William en Kate trakteren namelijk op een nieuwe foto van hun jongste telg, de 2-jarige prins Louis.

Een selecte groep mensen ontving een bedankkaartje van de Duke en Duchess van Cambridge, met daarop een nog niet eerder gepubliceerde foto van de dreumes.

Prins Louis Picasso

Het plaatje van het jongste gezinslid maakt deel uit van een serie foto’s die Kate eerder in en rond hun huis in Norfolk schoot. Op het moment dat de foto gemaakt werd, was Louis druk in de weer met een tekening. Zijn handjes zitten nog helemaal onder de verf en de kleine man lacht van oor tot oor.