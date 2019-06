Prins Louis (1) steelt de harten van de toeschouwers tijdens de balkonscène

Met een grote parade in het centrum van Londen vierde de Britse koningin Elizabeth zaterdag haar 93e verjaardag. Het evenement, Trooping the Colour, werd traditiegetrouw afgesloten met de balkonscène op Buckingham Palace.

En daar maakte baby Louis (1) zijn debuut als prins.

Advertentie

Enthousiast groeten

De koninklijke familie kijkt tijdens de balkonscène naar het overvliegen van vliegtuigen van de Royal Airforce. Voor Louis was kijken alleen niet genoeg, maar moest er ook fanatiek gezwaaid worden naar de piloten.

Als Kate hem doorgeeft aan zijn vader William, gaat hij enthousiast verder met roepen en zwaaien. Ook broer prins George (5) en zus prinses Charlotte (4) lijken onder de indruk van de vliegtuigen. Heel lief allemaal!

Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis Are Clearly the Most Amusing Spectacle at the Trooping the Colour 2019https://t.co/zi99DPBY4e pic.twitter.com/GAcroq6VkP — TIME (@TIME) June 8, 2019

Het kleine ventje houdt wel van zwaaien. Vlak voor de balkonscène begroette hij ook al de toeschouwers achter het raam samen met zijn zusje Charlotte.

Prince Louis’s waiving game started before the balcony appearance 😂😂😂😂

And the battle of the wave: Cambridge edition between Louis and Charlotte also started early 😂😂😂 pic.twitter.com/dbkljp45VG — Isa (@Isaguor) June 8, 2019

Princess Charlotte and Prince Louis at Buckingham Palace today

Credit go to its owners pic.twitter.com/INifLrZNWf — Catykateandtheroyals (@mony25jan) June 8, 2019

Archie

Hun neefje Archie, het zoontje van Meghan en Harry, was helaas nog te klein om mee te mogen doen aan het evenement. Volgend jaar mag hij wel gezellig meedoen. Moeder Meghan was wel te zien op het balkon. Dat leek eventjes onzeker, maar toch keerde ze zaterdag terug van haar zwangerschapsverlof.

Trooping the Colour

Het feest is al sinds halverwege de achttiende eeuw het officiële verjaardagsfeest voor de Britse vorst. Het staat los van de echte verjaardag, Elizabeth II werd 21 april 93 jaar. Anderhalf maand later werd haar verjaardag dus goed gevierd, en kan ze haarzelf gelukkig prijzen met zulke lieve kleinkinderen.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP