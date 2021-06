Ook worden er ter ere van de bijzondere dag rozenstruiken geplant op het oostelijke terras in de tuin van Windsor Castle. Daarnaast wordt er op Windsor Castle komende zomer een speciale tentoonstelling gewijd aan prins Philip. Vanaf 24 juni is de expositie, die een eerbetoon brengt aan de belangrijke momenten in zijn leven, daar te zien.

Prins Edward stond vandaag ook stil bij de dag die de honderdste verjaardag van prins Philip zou zijn geweest. In onderstaande video is te zien hoe hij vol lof spreekt over zijn vader. Zo laat Edward weten: “Het ging in mijn vaders leven altijd om anderen, nooit om hemzelf. Het is jammer dat het pas na zijn dood is geweest dat iedereen zich heeft gerealiseerd wat hij allemaal heeft gedaan. Waarschijnlijk was dat wel ter sprake gekomen op zijn honderdste verjaardag, en het zou mooi zijn geweest als hij dat over zichzelf had gehoord.”

Prince Edward speaks about Prince Philip on what would have been his 100th Birthday.

Edward also addresses the Sussexes rift with the Royal Family, saying it is very sad, but wishes them the best. pic.twitter.com/ID4I6oCXuI

