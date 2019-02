Prins Philip (97) levert na auto-ongeluk zelf z'n rijbewijs in

De 97-jarige Britse prins Philip levert z’n rijbewijs vrijwillig in. Dit doet hij omdat hij onlangs betrokken raakte bij een auto-ongeluk.

Dit heeft Buckingham Palace volgens Britse media bekendgemaakt.

Advertentie

Baby

De echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth botste in januari met z’n Land Rover in de buurt van het koninklijke landgoed Sandringham aan de Engelse oostkust op een andere auto. Hij zei dat hij de andere auto niet zag omdat hij verblind werd door de lage zon. Door de klap sloeg zijn auto op z’n kant. In de auto zaten twee vrouwen een baby van 9 maanden. De inzittenden van de andere auto kwamen er met lichte verwondingen van af. Eén van de vrouwen heeft een gebroken arm. Prins Philip bleef zelf ongedeerd bij het ongeval.

Geschrokken

Na het ongeval heeft de prins in een brief zijn excuses aan de slachtoffers aangeboden. “Het spijt me heel erg voor mijn aandeel in het ongeluk”, schrijft hij. “Ik was erg geschrokken na het ongeval, maar ik ben blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Na afloop hoorde ik wel dat u een gebroken arm heeft opgelopen. Dat smijt mij heel erg.”

Gordel

Maar twee dagen na het incident was er wat ophef. Prins Philip zat alweer achter het stuur, blijkbaar zonder autogordel. De politie heeft toen een duidelijk gesprek met hem gehad en hem ‘een passend advies gegeven’. Toch bleef de prins zijn auto gebruiken, tot nu. De hertog van Edingburgh heeft zijn rijbewijs vrijwillig ingeleverd en zal dus niet meer achter het stuur kruipen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron, beeld: ANP