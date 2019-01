Er zat een baby in de auto waar prins Philip een aanrijding mee had

Over de aanrijding die de Britse prins Philip donderdagmiddag had, worden steeds meer details bekend. Zo melden Britse media nu dat er een baby in de andere auto zat.

Samen met twee vrouwen.

Gebroken arm

Twee vrouwen met een baby van negen maanden oud in een Kia reden tegen de zijkant van Philips Land Rover aan, zo weet Daily Mail. Zij werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig mankeerde zowel de moeder (28) als de baby niks, maar de andere 45-jarige vrouw zou een gebroken arm hebben en gewond zijn geraakt aan haar knie.

Verblind door de zon

De prins – die de auto zelf bestuurde – was ongedeerd, zo meldde Buckingham Palace donderdag. Nu wordt bekendgemaakt dat hij zijn advocaat zou hebben uitgelegd dat hij werd verblind door de zon vlak voordat de botsing plaatsvond. En toen Philip uit het dak van zijn auto was geholpen, liep hij naar verluidt naar de vrouwen toe om te vragen of ze ongedeerd waren.

Rijbewijs kwijt

De politie van Norfolk heeft aan Daily Mail laten weten dat ze het verkeersongeluk net zoals ieder ander verkeersongeluk benaderen. Prins Philip zal dan ook ondervraagd worden. En als blijkt dat de aanrijding zijn schuld was, kan hij zijn rijbewijs kwijtraken. Volgens royaltyexpert Ingrid Steward zijn zowel queen Elizabeth als prins Charles een groot voorstander van het idee: zij vinden het niks dat hun man en vader van bijna honderd jaar zelf nog in een auto rijdt.

Prins William uit kritiek op zijn vader Charles als opa:

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP