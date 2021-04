Prins Philip was zo’n bijzondere prins dat hij niet alleen het volk inspireerde, maar ook de makers van Disney. In 1959 diende de Britse prins namelijk als inspiratiebron voor een Disney-prins die we vandaag de dag allemaal kennen.

Kun jij al raden welke prins dat is?

Lang en slank, met een strakke kaaklijn en een rossige coupe: zo zag prins Philip er uit in de jaren ’50. Hij was toen in de dertig en net een paar jaar getrouwd met koningin Elizabeth. Dat maakte Philip de hertog van Edinburgh en prins van het Verenigd Koninkrijk. Maar nu blijkt dat hij destijds ook nog een Disney-prins was.

In de eerste Disney-films bleven de prinsen naamloos. Hoe de prinsen van Sneeuwwitje en Assepoester heten, weet niemand. In de Engelse versies werden zij simpelweg The Prince en Prince Charming genoemd.

Prins Filip

In 1959 kwam het verhaal van Doornroosje uit als Disney-film, met daarin zowaar een prins met een naam: prins Filip (of prins Phillip in de Engelse versie). De naam van Disney-prins Filip was afgeleid van de echte prins die op dat moment de bekendste prins van de wereld was. En dat was de Britse prins Philip. Disney gebruikte hem dus als inspiratie.

Gelijkenissen

Of Disney nog andere eigenschappen van prins Philip heeft gebruikt voor het personage van prins Filip is onduidelijk. Of de haarkleur matcht met die van prins Philip is moeilijk te zien, aangezien Doornroosje een oude, geanimeerde film is waarin kleur niet altijd even duidelijk is. Maar als we Filip en Philip even naast elkaar zetten, lijken ze toch verdacht veel op elkaar.

Toen koningin Elizabeth 21 jaar oud was, trouwde ze met prins Philip, die destijds 26 jaar oud was. Benieuwd hoe Elizabeth er toen uit zag?

Bron: The mirror. Beeld: Disney & Getty Images.