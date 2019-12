De 98-jarige prins Philip is opgenomen in het ziekenhuis

De 98-jarige prins Philip is vrijdagmorgen naar het King Edward VII-ziekenhuis in Londen gebracht. Dat meldt Buckingham Palace.

Zijn ziekenhuisopname is een voorzorgsmaatregel van zijn dokter, melden zij. Het zou gaan om een al bestaand medisch probleem.

De graaf van Edinburgh bevond zich op het landgoed Sandringham in Norfolk om van zijn kerstvakantie te genieten. Zijn echtgenote, koningin Elizabeth, is vrijdagochtend alleen met de trein naar dezelfde plek gereisd. Het is nog onduidelijk of ze daar uiteindelijk toch de kerstdagen met prins Philip door kan brengen.

Bron: ANP. Beeld: Getty Images