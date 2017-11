Zó brengt de Britse prins Philip zijn pensioen door

Sinds mei dit jaar is de Britse prins Philip met pensioen en vervult de man van koningin Elizabeth niet langer zijn publieke verplichtingen.

Maar wat doet een prins de hele dag wanneer hij met pensioen is? Volgens verschillende bronnen brengt de 95-jarige Philip zijn dagen vooral door op het landgoed Sandringham waar hij veel schildert en leest, terwijl zijn vrouw nog wel haar werk als koningin doet vanuit Buckingham Palace.

Vakantieplek

Het landgoed is al jaren de favoriete vakantieplek van de koningin en haar man, maar nu lijkt de prins daar meer tijd door te brengen. Zo was hij er afgelopen week een paar dagen met Elizabeth en bleef hij daar ook toen zij weer vertrok naar Buckingham Palace. Philip zit er dan trouwens nooit helemaal alleen, want hij krijgt ook regelmatig bezoek van vrienden.

Ontbijt

Een hofmedewerker van de koningin vertelde dat Elizabeth haar man erg mist wanneer zij in Londen is. Vooral tijdens het ontbijt, waar ze vroeger elke dag de dag samen begonnen. Toch vindt ze dat haar man zijn pensioen verdient en dat hij op het landgoed beter tot rust kan komen dan in Buckingham Palace.

