Prins Philip (99) verlaat het ziekenhuis twee weken na hartoperatie

We kennen Frank Lammers natuurlijk allemaal als Ferry uit Undercover of als huisvader uit de Jumbo-reclames. Door de samenwerking met deze supermarkt moet de acteur zich aan één strikte regel houden.

Frank Lammers is inmiddels een van de bekendste gezichten van de Nederlandse reclames. In de nieuwste Linda kan politiek verslaggever Charlotte Nijs het dan ook niet laten Frank te vragen naar de voorwaarden van zijn contract bij Jumbo.

“Klopt het nou dat jij alléén bij de Jumbo boodschappen mag doen?” vraagt ze. “Ja, en het mooie was dat er in onze buurt zeven jaar lang geen Jumbo zat, waardoor ik altijd een goede smoes had om geen boodschappen te hoeven doen”, grapt Frank. Een paar jaar kwam de Brabantse acteur alleen in de supermarkt voor opnames.

Even een bezoekje brengen aan de Albert Heijn, Coop of Vomar zit er voor Frank dus niet in. “Nee. Afspraak is afspraak, makkelijk zat. Maar goed, inmiddels is er nu wél een Jumbo vlakbij gekomen. Dus nu moet ik weer. Al was het misschien ook een beetje wereldvreemd om zeven jaar geen supermarkt vanbinnen te zien, behalve dan voor het opnemen van commercials.”

Aardig zakcentje

Frank vertolkt al sinds 2013 de rol van familieman Bas in de reclames van de zwarte-gele supermarktketen. En daar verdient hij een aardig zakcentje mee. “Je kunt één keer cashen als acteur in Nederland. En als je dat kunt, vind ik dat je dat moet doen, zeker als je een gezin hebt. Voor het bedrag dat ik daarvoor krijg, moet ik twintig films doen”, zei hij eerder in een interview met HP/De tijd. Maar ook zonder de Jumbo-reclames zou hij wel rondkomen. “Ik kan ook prima zonder die commercial.”

Frank Lammers: “We zijn hier niet zo goed in complimentjes geven”:

