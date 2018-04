Prins Philip (96) is opgenomen in het ziekenhuis

Prins Philip, de man van de Britse koningin Elizabeth, is vandaag opgenomen in het ziekenhuis.

Dat is niet een geheel onverwacht bezoek, gelukkig. Philip krijgt namelijk een nieuwe heup. Deze reden geeft het koningshuis op. Of er meer aan de hand is, is nog niet bekend.

Sinds hij de man is van Elizabeth heeft Philip niet bepaald stilgezeten. Zo heeft hij in zijn tijd als ‘man van’ maar liefst 22.219 officiële bijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast heeft hij ook nog eens veertien boeken geschreven en heeft hij 5496 toespraken gehouden.

Bron: CNN. Beeld: ANP