Prins Philip werd vrijdag opgenomen in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen. De 98-jarige hertog van Edinburgh zou zijn opgenomen uit voorzorg, en behandeld worden voor ‘een aandoening waarvan bekend was dat hij die had’. Maar hoe gaat het nu met hem?

De eerste berichten over de gezondheid van de prins zijn positief.

Advertentie

Kerkbezoek

Zondag bezocht koningin Elizabeth haar wekelijkse kerkdienst. Ze was in het bijzijn van haar schoondochter Sophie, de gravin van Wessex. Ook haar jongste zoon prins Edward en de kleinkinderen Louise en James waren aanwezig bij de mis. Maar prins Philip was er niet, waardoor door Britse media geconcludeerd wordt dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt.

Grappen

Toch is dat geen slecht nieuws, want het gaat volgens insiders al een stuk beter met de prins. Naar verluidt zou hij zich kostelijk vermaken in het Britse ziekenhuis en zelfs alweer allerlei grappen maken. Een officiële update over de gezondheidsproblemen van prins Philip is echter nog niet gegeven. Om welke ‘bekende aandoening’ van de prins het ging, is dan ook nog niet duidelijk.

Kerst

Wanneer de prins precies ontslagen wordt uit het King Edward VII-ziekenhuis is ook nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal hij de kerstdagen gewoon met zijn familie kunnen doorbrengen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Blauw Bloed. Beeld: ANP