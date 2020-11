‘Prins William hield besmetting met coronavirus geheim’

Prins William (38) is volgens ingewijden in april al positief getest op het coronavirus. Hij had toen vooral moeite met ademen. William hield zijn besmetting geheim omdat hij geen angst wilde zaaien.

Prins William kreeg het virus niet lang nadat zijn vader, prins Charles, en premier Boris Johnson besmet waren geraakt. Dat schrijft de Britse tabloid The Sun.

Doorwerken

“Er waren belangrijke dingen aan de hand en ik wilde niemand ongerust maken”, vertelde de hertog van Cambridge volgens de ingewijde aan iemand bij een verlovingsfeest. Hij werd behandeld door artsen van de Britse koninklijke familie en volgde de richtlijnen van de regering op door zich te isoleren in het ouderlijk huis Anmer Hall in Norfolk. Wel heeft hij in die tijd gewoon doorgewerkt, aangezien hij in april veertien telefoon- en videogesprekken voerde.

Paniek

“William werd behoorlijk hard getroffen door het virus”, zegt de bron tegen The Sun. “Op een gegeven moment had hij moeite met ademen, dus iedereen om heen was behoorlijk in paniek.” Toen de prins positief was getest, was William echter vastbesloten niets te laten merken. Hij wilde al zijn verplichtingen gewoon nakomen.

Geheim

“William maakte zich zorgen dat iedereen in paniek zou raken als hij het land over zijn eigen situatie zou informeren”, zegt de bron tegen de Britse krant. Daarom hield hij zijn besmetting zo lang mogelijk geheim. “Hij had het gevoel dat er belangrijkere dingen gaande waren in het land.” Wel realiseerde hij zich dat echt iedereen deze vreselijke ziekte kan oplopen, aangezien hij zelf een fitte, gezonde man is.

Bron: The Sun. Beeld: Getty Images