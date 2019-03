Prins William doet 's ochtends het haar van dochter Charlotte

Als je wilt heb je als royal een legertje kappers, stylisten en visagisten tot je beschikking. Prins William wil er niets van weten. Hij vertelde in gesprek met de organisatie Dads 4 Life dat hij eigenhandig het haar van dochter Charlotte doet.

Hij geeft ook maar meteen toe dat hij het nog knap lastig vindt, al dat gepriegel met haar. “Probeer nooit om een staartje te maken. Wat een nachtmerrie.” William merkte dat op nadat een van de vaders vertelde hoe hij YouTube-video’s bekijkt om het haar van zijn dochter te doen.

Kate zette haar man meteen op z’n plek. “Heb je weleens geprobeerd een vlecht te maken? Dat is net weven. Dát is pas moeilijk.” Dat vindt de prins inderdaad wat hooggegrepen. “Ik kan een staart maken bij Charlotte, maar dat is het zo ongeveer. Ik heb zelf niet genoeg haar om mee te oefenen!”

In ieder geval punten voor de moeite (en zelfspot).

Misschien kan William eerst eens beginnen met dit boek om zijn vlechtvaardigheden op te krikken.

