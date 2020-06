Gedonder met de pers: ook prins William en Kate slepen blad voor de rechter

We weten dat Harry en Meghan regelmatig wrijving hebben met de media. Maar ook royals William en Kate zijn er nu klaar mee. Ze slepen het Britse tijdschrift Tatler voor de rechter vanwege een vervelend artikel.

Dit meldt The mail on Sunday.

Het stel heeft besloten om juridische stappen tegen het blad te nemen vanwege een artikel dat hen niet aanstaat. Kensington Palace kwam met een statement hierover namens William en Kate. “Het verhaal bevat een reeks onjuistheden en valse voorstellingen die niet voor publicatie aan ons zijn voorgelegd”, luidt het bericht.

Tatler kwam met een artikel genaamd ‘Catherine the Great’ waarin niet fraai wordt gesproken over de Hertogin van Camebridge. De Britse royals hebben het tijdschrift verzocht het artikel niet te plaatsen. Het zou in het zomernummer afgedrukt worden. Toch geeft het tijdschrift aan achter het verhaal te blijven staan.

‘Lui en boos’

In het artikel wordt gepraat over de reactie van Kate op het vertrek van Meghan en Harry. Zo zou ze ‘lui en boos zijn’ door het vertrek. Kate en William weerspraken dit. Nu de hoofdredacteur van het blad aangeeft toch achter het stuk te staan, slepen de royals het tijdschrift voor de rechter in de hoop dat het artikel toch niet geplaatst wordt.

Ook Harry en Meghan kunnen niet altijd op positieve woorden uit de pers rekenen. Ook hierop kregen zij veel kritiek:



Bron: Daily mail. Beeld: Brunopress.