Prins William: ‘Geen probleem als mijn kinderen homo zijn’

Prins William zou er geen problemen mee hebben als één van zijn kinderen in de toekomst als homo of lesbienne uit de kast zou komen. Wel zou hij zich zorgen maken over de extra obstakels die in zo’n geval op hun weg zouden komen.

Dat laat de prins weten tijdens een bezoek aan de Albert Kennedy Trust, een instelling die homoseksuele en lesbische jongeren helpt die dakloos dreigen te worden.

Hatelijke woorden en discriminatie

William werd gevraagd hoe hij zou reageren als een van zijn kinderen gay was. William zei dat hij hen ‘volledig zou steunen’, maar dat hij zich zorgen zou maken over de extra druk die ze zouden ondervinden. “Hatelijke woorden en de discriminatie die zou kunnen komen, dat zit me echt dwars”, aldus William.

Verantwoordelijkheid samenleving

De samenleving zou er volgens hem als geheel voor moeten zorgen dat dergelijke discriminatie niet meer bestaat. “Ik zou willen dat we in een wereld leefden waar het echt normaal en cool is, maar vooral voor mijn familie en de positie waarin we ons bevinden, is dat iets waar ik bang voor ben.”

Bijzondere uitspraak

Volgens de BBC is de uitspraak van William best bijzonder. “Dat een lid van het Britse koningshuis dergelijke steun betuigt voor de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen en hun strijd voor gelijkheid, betekent heel veel. Vooral in een tijd waarin de zichtbaarheid van LGBT-mensen voortdurend in twijfel wordt getrokken”, aldus commentator Ben Hunte. Hij wees er vervolgens op dat in 35 van de 53 landen van het Gemenebest, waarvan de koningin aan het hoofd staat, homoseksuele handelingen strafbaar zijn.

Bron: AD. Beeld: ANP