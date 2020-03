Prins William verrast iedereen met een geheim talent

Prins William mag dan wel een prins zijn, hij is blijkbaar ook gewoon een vrolijke entertainer. Tijdens een werkbezoek aan Ierland verraste hij donderdag iedereen met een onverwachts talent.

Tijdens een stop in Galway werd duidelijk dat de oudste zoon van prins Charles en wijlen prinses Diana zowel kan jongleren. Zowel Kate als het publiek waren zichtbaar verrast.

Wow! Who knew our future king could juggle (literally, not just metaphorically)?! #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/k0mENzX5W4

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 5, 2020